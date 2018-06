Washington (dpa) - Die Krise in der Ukraine wird ein beherrschendes Thema beim Treffen von Kanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Barack Obama Ende kommender Woche in Washington sein. "Sie werden ihre enge Koordination der Sanktionen fortsetzen, die Russland für seine anhaltende Verletzung der ukrainischen Souveränität und Integrität Kosten bereiten", sagte eine Sprecherin des Weißen Hauses. Laut US-Medienberichten könnten zusätzliche Sanktionen gegen Russland bereits am Montag von den USA und der EU verkündet werden.

