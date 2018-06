Washington (dpa) - Die Krise in der Ukraine wird ein beherrschendes Thema beim Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Barack Obama Ende kommender Woche in Washington sein. Aus dem Weißen Haus wurde bekannt, dass die weiteren Strafmaßnahmen bereits am Montag verhängt werden könnten. Die G7-Staaten hatten sich in der Nacht auf neue Sanktionen gegen Russland geeinigt. Zur Begründung hieß es, Russland habe keine konkreten Handlungen unternommen, um die Genfer Einigung auf einen Friedensplan in der Ukraine zu unterstützen.

