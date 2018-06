Teheran (AFP) Im Iran sind drei Männer wegen der Ermordung eines Staatsanwalts im unruhigen Südwesten des Landes öffentlich hingerichtet worden. Die zum Tode verurteilten Männer wurden am Samstagmorgen an demselben Ort gehängt, an dem Anfang November der Staatsanwalt von Sabol in seinem Auto erschossen worden war, berichtete die Nachrichtenagentur Irna. Die Revolutionsgarden hatten damals erklärt, der Mord stehe im Zusammenhang mit einer "Drogenaffäre". Allerdings hatte auch die sunnitische Rebellengruppe Dschaisch-ul Adl die Verantwortung für die Tat übernommen.

