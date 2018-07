Slawjansk (dpa) - Bewaffnete prorussische Aktivisten halten in der Ostukraine weiter internationale Militärbeobachter in ihrer Gewalt. Die Separatisten bekräftigten ihre Spionagevorwürfe gegen die festgesetzten OSZE-Militärbeobachter, von denen vier aus Deutschland kommen. Der Verdacht liege nahe, dass die Gruppe "Sabotageakte" für die Regierung in Kiew vorbereiten wolle, sagte ein Separatistenführer von Slawjansk. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier forderte Russland bei einem Gespräch mit seinem Amtskollegen Sergej Lawrow auf, sich für die Freilassung der Beobachter einzusetzen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.