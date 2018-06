Den Haag (dpa) - Zur Feier des ersten Königstages hat die königliche Familie der Niederlande nun auch eine eigene Facebook-Seite. Auf "Het Koninklijk Huis" sollen regelmäßig Fotos und Berichte von Aktivitäten des Königspaares Willem-Alexander und Máxima gestellt werden.

Dies teilte der Hof in Den Haag mit. Kurz nach der Lancierung hatte die Seite rund 20 000 Likes. Das Königshaus ist bereits seit einigen Jahren auch auf Twitter und Youtube aktiv. Gemeinsam mit dem niederländischen Volk feiert die königliche Familie am Samstag den ersten "koningsdag" zu Ehren des 47. Geburtstags des Monarchen am Sonntag. Bis zum Thronwechsel im vergangenen Jahr hatte das Land einen Königinnentag gefeiert

Facebookseite

Mitteilung des Hofes