Köln (dpa) - Die britische Band Coldplay hat am Abend bei einem Exklusivkonzert vor rund 2000 Fans im ausverkauften Kölner E-Werk ihr neues Album "Ghost Stories" vorgestellt. Höhepunkt war die weltweite Live-Premiere des neuen Songs "A Sky Full of Stars", den die Band um Sänger Chris Martin zum Abschluss der rund 75-minütigen Show präsentierte. Zur Freude der begeisterten Fans spielte die Gruppe neben Songs des neuen Studioalbums, das in Deutschland am 16. Mai erscheinen soll, auch zahlreiche bekannte Hits, darunter auch "Clocks" und "Paradise".



