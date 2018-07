Dakar (AFP) Zwei Jahre nach seiner Wahlniederlage ist Senegals langjähriger Präsident Abdoulaye Wade erstmals wieder in seine Heimat zurückgekehrt. Der 87-jährige Politiker, der 2012 nach dem Verlust der Macht an Macky Sall ins Exil nach Frankreich gegangen war, traf am Freitagabend in der senegalesischen Hauptstadt Dakar ein. Seine Ankunft hatte sich zuletzt um 48 Stunden verzögert, wobei seine Anhänger und die Regierung sich gegenseitig die Verantwortung zuwiesen. In Erwartung seiner Rückkehr war die Stimmung in Dakar seit Tagen angespannt.

