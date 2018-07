Athen (SID) - Der deutsche Säbelfechter Benedikt Wagner hat beim Weltcup in Athen den fünften Platz belegt. Der 23-Jährige aus Dormagen musste sich am Samstag im Viertelfinale dem Russen Alexej Jakimenkow mit 11:15 geschlagen geben. Der Sieg ging an Aaron Szilagyi (Ungarn), der sich im Finale gegen den Südkoreaner Kim Junghwan durchsetzte.

Die weiteren deutschen Starter Maximilian Kindler (16./Eislingen), Max Hartung (23.), Nicolas Limbach (26.), Matyas Szabo (36.), Richard Hübers (48./alle Dormagen) verpassten dagegen vordere Platzierungen.