Seoul (AFP) Experten haben erneut eine erhöhte Aktivität auf einem Atomtestgelände in Nordkorea festgestellt und vor einem weiteren Nukleartest des Nordens gewarnt. Das Institut für Wissenschaft und Internationale Sicherheit (ISIS) bezog sich in einem am Samstag veröffentlichten Bericht auf Satellitenbilder vom Freitag, die eine erhöhte "Aktivität am Südeingang" eines Testgebiets sowie an weiteren Stellen zeigten. Am Freitag hatte sich US-Präsident Barack Obama zu einem Besuch in Südkorea, dem Erzfeind des Nordens, aufgehalten.

