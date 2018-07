Slawjansk (AFP) Angesichts der Eskalation der Lage in der Ukraine wollen westliche Staaten ihre Sanktionen gegen Moskau verschärfen. Die Gruppe der sieben führenden Industriestaaten (G-7) erklärte am Samstag, sie wolle "zügig" vorgehen, um "zusätzliche Sanktionen gegen Russland zu verhängen". Die Sorge um die in der Ostukraine verschleppten OSZE-Beobachter hielt derweil an. Milizenführer Denis Puschilin bezeichnete sie als "NATO-Spione" und forderte einen Gefangenenaustausch.

