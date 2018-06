Washington (AFP) In der Ukraine-Krise wollen die sieben führenden Industrienationen rasch weitere Sanktionen gegen Russland verhängen. "Wir sind übereingekommen, rasch aktiv zu werden und Russland mit zusätzlichen Sanktionen zu belegen", erklärte die G-7 in einer am Samstag in Seoul veröffentlichten Erklärung. Die "Kosten für Russlands Aktionen" müssten erhöht werden, um im kommenden Monat "erfolgreiche, friedliche und demokratische" Präsidentschaftswahlen in der Ukraine zu ermöglichen. Nach Angaben eines US-Regierungsvertreters könnten einige der Strafmaßnahmen bereits am Montag in Kraft treten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.