Washington (AFP) Die USA haben Russland die Verletzung des ukrainischen Luftraums vorgeworfen. Russische Militärflugzeuge seien in den vergangenen 24 Stunden wiederholt in den ukrainischen Luftraum eingedrungen, erklärte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Steven Warren, am Freitag. Er rief Moskau auf, "sofortige Schritte zu einer Deeskalation der Situation" zu unternehmen. Weitere Einzelheiten nannte der Sprecher nicht, so sagte er weder wo noch wann genau die Maschinen in den Luftraum eingedrungen sein sollen.

