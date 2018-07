New York (AFP) Nach mehreren Ländern in Asien und Europa haben nun auch die USA ihr erstes Katzenlokal. Für vier Tage eröffnete in New York das "Cat Café", in dem Kunden kostenlos Kaffee und Teilchen genießen und dabei 21 Katzen aus dem Tierheim streicheln und - wenn sie mögen - auch adoptieren können. Bis Freitag besuchten schon hunderte Neugierige das kleine Lokal, mehrere Katzen fanden bereits einen neuen Besitzer. Bis Sonntag, so hoffen die Organisatoren, werden alle Vierbeiner im Café ein neues Heim bekommen.

