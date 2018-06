Kahramanmaras (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck hat den Einsatz deutscher Soldaten an der türkisch-syrischen Grenze gewürdigt. Vor Bundeswehrsoldaten in der südtürkischen Stadt Kahramanmaras sagte Gauck: "Mit Ihrem Einsatz haben Sie dazu beigetragen, dass der Syrien-Konflikt bisher nicht auf die Türkei übergegriffen hat." In Kahramanmaras sind etwa 300 deutsche Soldaten stationiert, die mit Patriot-Raketen den Luftraum im Grenzgebiet schützen. Anfangsschwierigkeiten bei der Zusammenarbeit mit den türkischen Soldaten in Kahramanmaras seien überwunden worden, sagte Gauck.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.