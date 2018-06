Alamogordo (dpa) - "E.T."-Fans sind in einer Müllhalde im US-Staat New Mexico fündig geworden: Über 30 Jahre alte "E.T"-Spiele, die Atari 1983 für die Konsole "2600" in Anlehnung an Steven Spielbergs Kinohit auf den Markt brachte, sind in einer alten Deponie bei Alamogordo ausgegraben worden. Filmemacher und Hunderte Schaulustige waren in dem Wüstengebiet vor Ort. Regisseur und Drehbuchautor Zak Penn dreht eine Dokumentation über die Suche nach den vergrabenen Modulen.

