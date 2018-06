Hongkong (AFP) Rund 25 Jahre nach der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung auf dem Pekinger Platz des Himmlischen Friedens (Tiananmen) ist am Samstag in Hongkong das erste Museum zu dessen Gedenken eingeweiht worden. Auf knapp 75 Quadratmetern werden vor allem Videos und Fotos der damaligen Ereignisse gezeigt, darunter auch die berühmte Aufnahme von einem Mann in weißem Hemd, der sich todesmutig einer Reihe von Panzern entgegenstellt. Vor dem Museum protestierten mehr als ein Dutzend prochinesischer Aktivisten, die den Organisatoren vorwarfen, "Verräter" zu sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.