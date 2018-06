Peking (AFP) Ein neuer Fall mutmaßlicher Tierquälerei erschüttert China: Die örtlichen Behörden in der Stadt Alxa in der Inneren Mongolei sagten am Sonntag eine Untersuchung von Vorwürfen einer Tierschutzorganisation zu, denen zufolge etwa hundert streunende Hunde bei lebendigem Leib begraben worden sein sollen. Die Aktivisten waren von einer Frau alarmiert worden, die nach ihrem Hund suchte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.