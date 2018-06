Hamburg (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat einen Abbau der sogenannten kalten Progression in der Einkommensteuer in Aussicht gestellt. "Sobald im Haushalt Spielräume entstehen und es einen gemeinsamen Willen der Koalitionspartner gibt, das Thema kalte Progression anzugehen, bin ich der Letzte, der sich dem Vorhaben verschließt", sagte Schäuble dem Hamburger Magazin "Spiegel" laut einer Vorabmitteilung vom Sonntag. Er habe sich bereits in der Vergangenheit für die Absenkung der kalten Progression stark gemacht. "Das Copyright darauf habe geradezu ich", sagte Schäuble.

