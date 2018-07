Slawjansk (AFP) Einer der acht von prorussischen Milizen in der Ostukraine festgehaltenen westlichen OSZE-Militärbeobachter ist aus der Gefangenschaft entlassen worden. Unterhändler der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) verließen am Sonntag gemeinsam mit dem Schweden das von Milizen besetzte Rathaus von Slawjansk, wie ein AFP-Reporter berichtete. Die beiden Unterhändler und der freigelassene Schwede fuhren mit einem weißen Fahrzeug mit OSZE-Logo davon.

