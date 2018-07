Berlin (AFP) Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesverkehrsministerium vorgeworfen, den Sanierungsstau bei Straßen durch den falschen Einsatz von Steuergeld mit zu verursachen. "Manche Ausgaben werden zweckentfremdet eingesetzt. Statt in die Straßenerhaltung zu investieren, wird zu oft in Neubauten investiert", sagte der Vizepräsident des Rechnungshofs, Christian Ahrendt, der "Welt am Sonntag". Die logische Folge sei, dass das Geld dann für Instandhaltung und Sanierung fehle. Auf das Problem habe der Bundesrechnungshof bereits im vergangenen Jahr in seinen Bemerkungen zum Einzelplan des Bundesverkehrsministeriums hingewiesen, sagte er weiter.

