Berlin (AFP) Die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft Air Berlin steckt weiter tief in den roten Zahlen. Der Nettoverlust belief sich im vergangenen Jahr auf 315,5, Millionen Euro, wie die Fluggesellschaft am Sonntagabend mitteilte. Im Jahr zuvor hatte Air Berlin noch ein Plus von 6,8 Millionen Euro erwirtschaftet. Der Umsatz ging demnach von 4,31 Milliarden Euro im Jahr 2012 auf 4,15 Milliarden Euro im vergangenen Jahr zurück.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.