Istanbul (AFP) Bundespräsident Joachim Gauck hat die Freilassung der von prorussischen Milizionären gefangen genommenen Beobachtern der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) verlangt. Er appelliere an alle Verantwortlichen, Vernunft walten zu lassen, sagte Gauck am Sonntag während seines Türkei-Besuches im südtürkischen Kahramanmaras nach Angaben aus Delegationskreisen. Russland solle den unhaltbaren Zustand in der ostukrainischen Stadt Slawjansk beenden.

