Jerusalem (AFP) Das Simon Wiesenthal-Zentrum zur Verfolgung von Nazitätern hat am Sonntag in seinem Jahresbericht Deutschland und die USA als vorbildlich bei der Ahndung von Verbrechen gelobt, die während des Holocaust begangen wurden. Wie das Zentrum in Jerusalem mitteilte, wurden beide Länder in die Kategorie A eingestuft, weil sie "alle erdenklichen Maßnahmen angewendet haben, um mögliche Kriegsverbrecher der Nazizeit zu ermitteln. Dabei haben sie im Berichtszeitraum erhebliche Erfolge erzielt."

