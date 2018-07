München (AFP) Der deutsche Siemens-Konzern will mit dem französischen Kraftwerks- und Zugbauer Alstom über eine Kooperation verhandeln. Siemens habe Alstom ein Schreiben übermittelt und "Gesprächsbereitschaft über strategische Fragen zukünftiger Zusammenarbeit bekundet", teilte das Unternehmen am Sonntag in München mit. Genaueres war zunächst nicht zu erfahren.

