Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat die öffentliche Vorführung der in der Ostukraine festgehaltenen OSZE-Beobachter verurteilt. "Die heute erfolgte öffentliche Zurschaustellung der OSZE-Beobachter und der ukrainischen Sicherheitskräfte als Gefangene ist abstoßend und verletzt in eklatanter Weise die Würde der Betroffenen", erklärte Steinmeier am Sonntagabend in Berlin. Das Vorgehen der prorussischen Milizionäre sei "ein Verstoß gegen jede Regel des Umgangs und alle Standards, die gerade für spannungsgeladene Situationen wie diese gemacht sind".

