Berlin (AFP) Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) will den Verbrauch von aus Kohle erzeugtem Strom in Deutschland deutlich verringern. Wie die "Bild"-Zeitung (Montagsausgabe) berichtete, will Hendricks Anfang der Woche ein Eckpunktepapier an alle Kabinettskollegen verschicken. Danach sollen die Ministerien konkrete Maßnahmen benennen, um hierzulande der Ausstoß von klimaschädlichen Stoffen wie Kohlendioxid (CO2) deutlich zu senken.

