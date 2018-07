Ingolstadt (dpa) - Der Meister der Deutschen Eishockey Liga wird erst im entscheidenden siebten Spiel am Dienstag gekürt. Die Kölner Haie gewannen beim ERC Ingolstadt 1:0 (0:0, 0:0, 0:0) nach Verlängerung und verhinderten so vorerst einen möglichen Titelgewinn des bayerischen Außenseiters.

Mirko Lüdemann ermöglichte mit seinem Treffer (64.) vor 4815 Zuschauern in der ausverkauften Ingolstädter Arena den 3:3-Ausgleich in der Best-of-Seven-Serie. Vor eigenem Publikum hat der Vorjahresfinalist damit doch noch die Chance auf die neunte Meisterschaft, Ingolstadt will sich zum ersten Mal zum Champion küren.

