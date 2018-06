Leverkusen (dpa) - Champions-League-Anwärter Bayer Leverkusen muss die beiden verbleibenden Spiele in der Fußball-Bundesliga ohne Stefan Kießling bestreiten.

Wie bei einer MRT-Untersuchung festgestellt wurde, zog sich der 30-Jährige in der Schlussphase gegen Borussia Dortmund (2:2) einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zu. Damit steht er in den Partien bei Eintracht Frankfurt und gegen Werder Bremen nicht zur Verfügung. Kießling musste in der 83. Minute nach einem Laufduell mit dem Dortmunder Lukasz Piszczek verletzungsbedingt das Feld verlassen.