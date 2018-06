Paris/München (dpa) - Siemens greift in den Übernahmepoker zwischen dem US-Rivalen General Electric (GE) und dem französischen Konkurrenten Alstom ein.

Der Münchner Industriekonzern signalisierte der Alstom-Führung nach eigenen Angaben vom Sonntag "Gesprächsbereitschaft über strategische Fragen zukünftiger Zusammenarbeit". Nach Einschätzung des französischen Wirtschaftsministers Arnaud Montebourg macht es Sinn, um Siemens und Alstom weltweite Spitzenreiter in den Branchen Energie und Transport zu schaffen.

Informationen der Pariser Tageszeitung "Le Figaro" zufolge schlägt Siemens ein Tauschgeschäft vor: Demnach würde das deutsche Unternehmen Geschäfte im Schienenverkehr wie den Bau von ICE-Zügen und Lokomotiven an Alstom abgeben, wenn Siemens im Gegenzug das Energie-Geschäft der Franzosen übernehmen könnte.

Das "Handelsblatt" berichtete, Siemens könne sich zudem auch einen Komplettkauf des französischen Konkurrenten vorstellen. Der Technologiekonzern sei für eine Übernahme finanziell ausreichend gerüstet, schrieb die Zeitung (Montag) unter Berufung auf Industriekreise.

Als Hintergrund des deutschen Vorstoßes gilt das Interesse des US-Mischkonzerns General Electric an Alstom. Gerüchten zufolge will der Siemens-Rivale den französischen Hersteller von Energie- und Bahntechnik für 13 Milliarden Dollar (9,4 Mrd Euro) zu großen Teilen schlucken. Weltweit bekannt ist Alstom unter anderem für den Hochgeschwindigkeitszug TGV.

"Es geht darum, in den Branchen Energie und Transport zwei europäische und weltweite Spitzenreiter zu schaffen - den einen rund um Siemens, den anderen rund um Alstom", kommentierte der französische Wirtschaftsminister Montebourg am Sonntag den Siemens-Vorschlag. Der Staat sei auch zu eigenen Investitionen bereit, wenn diese dem Erhalt des Industriestandorts Frankreich dienten.

Ein Siemens-Sprecher wollte die Berichte nicht kommentieren. Er verwies auf die offizielle Stellungnahme zur Gesprächsbereitschaft vom Sonntag. Dort heißt es: "Siemens bittet um Verständnis, dass das Unternehmen zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren Ausführungen in diesem Zusammenhang machen wird."

Der Mischkonzern GE soll sich für die Übernahmepläne bereits die Unterstützung des französischen Mischkonzerns Bouygues gesichert haben. Dieser hält 29 Prozent an Alstom.

Nach dem Siemens-Vorschlag zeichnete sich am Sonntag allerdings ab, dass die Verhandlungen weitergehen. Wirtschaftsminister Montebourg sagte ein Gespräch mit GE-Chef Jeff Immelt ab und forderte die Alstom-Führung auf, alle Vorschläge gründlich und ohne Zeitdruck zu prüfen.

Die französische Regierung sieht eine mögliche Übernahme des heimischen Industriekonzerns durch GE äußerst kritisch. Alstom stehe für die industrielle Stärke Frankreichs und französischen Erfindergeist, hatte Montebourg bereits am Freitag kommentiert. Es bestehe die Gefahr, dass man ein Zentrum wirtschaftlicher Entscheidungen verliere.

Eine Übernahme Alstoms wäre zumindest eine Kampfansage von GE an Siemens. Die Amerikaner, vor allem in den USA stark, liegen in manchen Bereichen vor Siemens und verdienen gemessen am Umsatz deutlich mehr Geld. In Europa, vor allem in Deutschland hat Siemens die Nase vorn - und bietet GE auf dem US-Markt Paroli, etwa mit milliardenschweren Windkraftaufträgen oder bei Zügen. Siemens hat mit rund 60 000 Mitarbeitern in den USA Schlagkraft.

