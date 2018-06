Warschau - In Rom steht die Heiligsprechung der beiden Päpste Johannes XXIII. und Johannes Paul II. bevor. Hunderttausende Gläubige strömen dazu auf den Petersplatz. Aber auch in Polen, der früheren Heimat Johannes Paul II., bereitet man sich vor: Tausende Christen kamen in der Nacht zu Gebetswachen auf öffentlichen Plätzen und in Kirchen zusammen, so im südpolnischen Wadowice, dem Geburtsort des polnischen Papstes, und in allen größeren Städten des Landes. Umfragen zufolge halten 88 Prozent der Polen die Heiligsprechung "ihres" Papstes für ein wichtiges Ereignis.

