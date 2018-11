Berlin (dpa) - Das Bundesverteidigungsministerium in Berlin hat präzisiert, dass die Entsendung von Beobachtern in die Ukraine mit der OSZE abgestimmt sei. "Es handelt sich hierbei nicht um eine bilaterale Maßnahme, sondern um eine abgestimmte OSZE- Mission auf Einladung der Ukraine", sagte ein Sprecher des Ministeriums. Im Osten der Ukraine wird eine Gruppe von Beobachtern von prorussischen Aktivisten festgehalten. Nach Darstellung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa handelt es sich nicht um Mitglieder der diplomatischen Mission der Organisation.

