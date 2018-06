Slawjansk (dpa) - Eine OSZE-Delegation will heute mit prorussischen Aktivisten in der Ostukraine über die Freilassung einer Gruppe von Beobachtern verhandeln. Die Separatisten sind zu Gesprächen mit den OSZE-Vertretern bereit. Derzeit habe aber ein Austausch der Gruppe mit inhaftierten Gesinnungsgenossen Vorrang, sagte der selbst ernannte Bürgermeister von Slawjansk, Wjatscheslaw Ponomarjow. Den "Festgenommenen" gehe es gut, sagte er und erhob erneut Spionage-Vorwürfe gegen die Gruppe, in der sich auch vier Deutsche befinden. Außenminister Frank-Walter Steinmeier forderte die unverzügliche Freilassung der Beobachter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.