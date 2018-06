Slawjansk (dpa) - Das Drama um die festgesetzten OSZE-Militärbeobachter in der Ukraine dauert an. Die Soldaten, darunter Bundeswehroffiziere, werden von den Geiselnehmern der Presse vorgeführt. Der Westen will Moskau mit schärferen Sanktionen unter Druck setzen.

