Skopje (AFP) Die Wähler in Mazedonien haben am Sonntag über ein neues Parlament und in einer Stichwahl über einen neuen Präsidenten abgestimmt. Mehr als 1,7 Millionen Menschen waren in dem Balkanstaat dazu aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Um die 123 Sitze im Parlament bewarben sich Kandidaten aus 14 Parteien und politischen Bündnissen.

