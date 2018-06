Bilbao (dpa) - Der spanische Startenor José Carreras ist nach acht Jahren auf die Opernbühne zurückgekehrt.

Der 67-Jährige trat am späten Samstagabend im nordspanischen Bilbao bei der Premiere der neuen Oper "El Juez" (Der Richter) des österreichischen Komponisten Christian Kolonovits als Titelheld auf. Der Katalane wurde vom Publikum im Teatro Arriaga bejubelt.

Neben Carreras sangen unter der musikalischen Leitung von David Giménez unter anderen José Luis Sola, Sabina Puértolas, Carlo Colombara und Ana Ibarra. In "El Juez" geht es um das spanische Drama der "gestohlenen Kinder", die den Eltern während der Diktatur von Francisco Franco (1939-1975) entrissen wurden.

Der in Barcelona geborene Carreras ist einer der bekanntesten Tenöre der Welt. 1987 erkrankte er an Leukämie. Er konnte seine schwere Krankheit nach einer Knochenmarktransplantation besiegen. 1988 gründete er die Carreras-Stiftung, um Geld im Kampf gegen Leukämie zu sammeln. Weltbekannt wurde er durch einen Auftritt bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1990 in Rom mit Luciano Pavarotti und Plácido Domingo als "Die drei Tenöre".