Ramallah (AFP) Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat den Holocaust als "das abscheulichste Verbrechen gegen die Menschheit" in der jüngeren Zeitgeschichte bezeichnet. In einer am Sonntag verbreiteten Pressemitteilung erklärte Abbas weiter, er sei voller Mitgefühl für die Familien der Opfer, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Der Palästinenserpräsident veröffentlichte seine Stellungnahme anlässlich des israelischen Schoah-Gedenktags, der von Sonnenuntergang am Sonntag bis zum Montagabend begangen wird.

