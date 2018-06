Jerusalem (AFP) Der Wortführer des rechten Regierungsflügels in Israel, Wirtschaftsminister Naftali Bennett, hat die mit den Osloabkommen vor 20 Jahren begonnene Ära der Friedensgespräche mit den Palästinensern für beendet erklärt. "Die Welt muss erkennen, dass es in absehbarer Zeit kein umfassendes Nahostabkommen geben wird. Eine neue Ära geprägt von Wirklichkeitssinn ist angebrochen", sagte Bennett am Sonntag in Jerusalem im Gespräch mit ausländischen Journalisten. Anstelle der Zweistaatenlösung, solle den Palästinensern erlaubt werden, in ihren Siedlungsgebieten die Selbstverwaltung in zivilen Angelegenheiten auszubauen, erläuterte er.

