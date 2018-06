Manila (AFP) Angesichts des Gebietsstreits mit China wollen die Philippinen am Montag mit den Vereinigten Staaten ein Militärabkommen unterzeichnen, dass die Verstärkung der militärischen Zusammenarbeit erlaubt. Das Verteidigungsministerium in Manila gab die geplante Unterzeichnung am Sonntag bekannt, wenige Stunden bevor US-Präsident Barack Obama in der philippinischen Hauptstadt zu einem zweitägigen Besuch eintreffen sollte. Ein hoher Mitarbeiter des Nationalen Sicherheitsrats, der Obama auf seiner Reise in Südostasien begleitete, bestätigte die Angaben.

