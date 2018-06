Lüttich (SID) - Der australische Radprofi Simon Gerrans vom Team Orica hat die 100. Auflage des Radsport-Klassikers Lüttich-Bastogne-Lüttich gewonnen. Der 33-Jährige setzte sich nach 258 km beim ältesten Eintagesrennen der Welt vor dem Spanier Alejandro Valverde (Movistar) und dem Polen Michal Kwiatkowski (QuickStep) durch. Valverde hatte am Mittwoch den Flèche Wallone gewonnen und galt als Topfavorit.

Weltmeister Rui Costa brachte das Regenbogentrikot erneut kein Glück - der Portugiese gab das Rennen nach einem Sturz auf. Zu Beginn des Rennens hatte sich eine sechsköpfige Fluchtgruppe um den Wuppertaler Michel Koch (Cannondale) auf die Reise gemacht und zwischenzeitlich einen Vorsprung von rund 16 Minuten herausgefahren. Dabei setzte sich der 22-jährige Koch bei der Wendemarke in Bastogne nach 100 km stark in Szene, als er im Duell mit dem Italiener Matteo Bono (Lampre) den mit 5000 Euro dotierten Zwischensprint gewann.

Auf dem Weg über die ersten schweren Steigungen schrumpfte der Vorsprung der Ausreißer aber stetig, das Peloton zog angeführt vom QuickStep-Team um Zeitfahrweltmeister Tony Martin das Tempo an.

Der britische Tour-de-France-Sieger Christopher Froome hatte am Sonntagmorgen kurzfristig seinen Start absagen müssen. Der 28-Jährige laboriere an einer leichten Infektion im Brustkorb, teilte sein Team Sky mit. Die Entscheidung sei eine Vorsichtsmaßnahme. "Nach einer Untersuchung haben wir es für besser gehalten, ihn zu streichen. So hat er die beste Chance, sich bis zur Tour de Romandie zu erholen", sagte Teamarzt Richard Freeman.