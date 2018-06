Köln (SID) - Schwergewichts-Champion Wladimir Klitschko hat seinem Haussender RTL einmal mehr eine starke Quote beschert. Den K.o.-Sieg des 38-Jährigen in seinem 25. WM-Kampf gegen den Australier Alex Leapai verfolgten am späten Samstagabend im Schnitt 8,21 Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen. Das entsprach einem Marktanteil von 39,5 Prozent. In der Spitze hatten sogar 8,64 Millionen Zuschauer zugeschaltet. Als der Ringrichter den Kampf in der fünften Runde vorzeitig beendete, betrug der Marktanteil 43,1 Prozent.