Montpellier (SID) - Die deutschen Judo-Frauen haben am Schlusstag der Europameisterschaften im südfranzösischen Montpellier Silber im Mannschafts-Wettbewerb gewonnen. Das Team mit Mareen Kräh, Miryam Roper, Martyna Trajdos, Iljana Marzok und Franziska Konitz musste sich im Finale den favorisierten Gastgeberinnen geschlagen geben.

Die deutschen Männer hatten zuvor durch einen Sieg im kleinen Finale über Tschechien Bronze geholt. Christopher Völk, Alexander Wieczerzak, Marc Odenthal und Karl-Richard Frey kamen für das DJB-Team zum Einsatz.

In den Einzelwettbewerben hatte der DJB zweimal Silber durch Vizeweltmeisterin Laura Vargas Koch (Berlin) sowie die WM-Dritte Miryam Roper (Leverkusen) und viermal Bronze geholt. Mehr EM-Medaillen hatte ein deutsches Team zuletzt 1998 in Oviedo geholt. Den letzten Einzeltitel gewann die Leipzigerin Heide Wollert 2008 in Lissabon.