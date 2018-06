Hagen a.T.W. (SID) - Holger Wulschner hat beim internationalen Reitturnier von Hagen am Teutoburger Wald den Großen Preis und damit die Auftaktetappe der Riders-Tour gewonnen. Der Springreiter aus Groß-Viegeln in Mecklenburg jagte seine elf Jahre alte Stute Fine Lady in der schnellsten Zeit ohne Fehler (42,71 Sekunden) durch den zweiten Umlauf und kassierte eine Siegprämie von 18.750 Euro.

Zweiter wurde Ex-Europameister Marco Kutscher (Hörstel) mit Liberty Son in fehlerfreien 43,93 Sekunden. Platz drei ging an Rene Tebbel. Der frühere Deutsche Meister aus Emsbüren benötigte mit dem elf Jahre alten Wallach Cooper 44,25 Sekunden für seinen Nullfehlerritt. Der Einlauf wurde zu einer Angelegenheit der Gastgeber - auf den ersten sechs Plätzen landeten allesamt Reiter aus Deutschland.

Der mit 75.000 Euro dotierte Große Preis bei "Horses & Dreams" in Hagen stellte in diesem Jahr das Auftaktturnier in der wichtigsten nationalen Serie des Springsports dar. Zur 14. Auflage der von Paul Schockemöhle ins Leben gerufenen Tour gehören neben Hagen die Turniere in Hamburg, Wiesbaden, Münster und Paderborn, ehe Ende des Jahres in München der "Rider of the Year" ermittelt wird.

In der Dressur sorgte Kristina Sprehe in Hagen für das herausragende Ergebnis. Sprehe, die mit der deutschen Equipe 2012 bei Olympia in London Silber gewann, erzielte im Special mit ihrem 13 Jahre alten Hannoveraner Hengst Desperados 80,98 Prozent und verwies die fünfmalige Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg/77,824) mit Don Johnson und Fabienne Lütkemeier (Paderborn/74,627) mit D'Agostino auf die Plätze zwei und drei.