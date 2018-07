Köln (SID) - Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 Berlin hat im Schnelldurchgang die Finalspiele um die deutsche Meisterschaft erreicht, Titelverteidiger ASC Duisburg dagegen muss überraschend "nachsitzen". Der Revierklub, der den 32-maligen Titelträger aus der Hauptstadt im vergangenen Jahr entthront hatte, verlor das dritte Halbfinale gegen Waspo Hannover 7:8 und führt in der Serie best of seven nur noch mit 2:1. Spiel vier findet am Mittwoch in Hannover statt, ein fünftes Spiel würde am 7. Mai erneut in Duisburg ausgetragen.

Keine Blöße gab sich dagegen Spandau 04 Berlin. Der Favorit setzte sich am Sonntag mit 20:2 gegen den SSV Esslingen durch. Zuvor hatten die Berliner bereits 14:4 und 23:1 gewonnen. Auch Duisburg schien klar auf Finalkurs, nachdem die ersten beiden Begegnungen mit 13:5 und 13:8 gewonnen worden waren. Die Finalserie (best of five) beginnt am 14. Mai. Die weiteren Termine sind der 17., 18., 21. und 24. Mai.

Die Meisterschaft 2013 war für Duisburg die erste seit 1968, für Spandau ging damit eine Serie von sechs Meisterschaften in Folge zu Ende.