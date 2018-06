Pretoria (AFP) Zum 20. Jahrestag der ersten demokratischen Wahlen in Südafrika hat das afrikanische Land mit einer Festveranstaltung der Abschaffung der Apartheid gedacht. Präsident Jacob Zuma würdigte am Sonntag bei einem Festakt in Pretoria die Entwicklung Südafrikas. Kein anderes Land in Afrika sei heute höher entwickelt. Er verwies unter anderem auf die Verfassung und das Justizwesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.