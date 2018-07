Damaskus (AFP) In Syrien haben sich vier weitere Bewerber für die Präsidentschaftwahl Anfang Juni angemeldet, darunter eine Frau. Parlamentspräsident Mohammed al-Lahham verkündete am Sonntag während einer Sitzung des Parlaments in Damaskus, Sawsan Haddad, Samir Maala, Mohammed Firas Radschuh und Abdel-Salam Salame hätten ihre Kandidatur für die Wahl am 3. Juni registrieren lassen. Damit erhöht sich die Zahl der Bewerber auf bislang sechs.

