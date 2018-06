Stuttgart (SID) - Titelverteidigerin Maria Scharapowa hat ihren historischen Stuttgart-Hattrick perfekt gemacht. Die an Position sechs gesetzte Russin besiegte im Finale des WTA-Turniers in der Schwabenmetropole Ana Ivanovic (Serbien/Nr. 9) dank eines Kraftaktes mit 3:6, 6:4, 6:1.

Nach 2:03 Stunden verwandelte die 27-jährige Scharapowa, die im zweiten Durchgang schon mit 1:3 zurücklag, ihren zweiten Matchball und besiegelte ihr Stuttgart-Triple. Vor Erleichterung schlug sie die Hände vors Gesicht. Noch nie hatte es die viermalige Grand-Slam-Siegerin zuvor in ihrer seit 2001 andauernden Karriere geschafft, ein Event dreimal in Serie zu gewinnen.

Es war der 13. Erfolg im 13. Spiel von Scharapowa in Stuttgart. Die viermalige Grand-Slam-Siegerin durfte sich neben der Siegprämie in Höhe von 96.774 Euro über einen 400 PS starken Sportwagen freuen.

Die 26-jährige Ivanovic, Nummer Zwölf der Welt, verpasste indes ihren dritten Turniersieg 2014 nach ihren Coups in Auckland und Monterrey.

Die sechs im Hauptfeld gestarteten deutschen Profis waren bei ihrem "Heimspiel" bereits vor dem Viertelfinale ausgeschieden. Am Donnerstag hatte Hoffnungsträgerin Angelique Kerber (Kiel) als letzte DTB-Starterin im Achtelfinale gegen die Spanierin Carla Suarez Navarro (5:7, 4:6) verloren. Kerber, Andrea Petkovic & Co. waren die Strapazen ihres Trips zum Fed-Cup-Halbfinale in Australien und zurück (3:1) deutlich anzumerken.