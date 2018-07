New York (AFP) Von Mitgefühl überwältigt hat eine Französin einem Obdachlosen in New York ihre Pizza angeboten - unwissend dass es sich bei dem Mann um Hollywoodstar Richard Gere handelte, der gerade einen Film drehte. Karine Valnais Gombeau kam gerade mit ihrem Mann und ihrem 15-jährigen Sohn aus einer Pizzeria in der Nähe der Grand Central Station in Manhattan, als ihr der im Müll suchende Mann auffiel, wie die Zeitung "New York Post" am Sonntag berichtete. Ohne zu zögern habe die 42-Jährige ihm ihre Pizza angeboten.

