Caracas (AFP) In der venezolanischen Hauptstadt Caracas sind am Samstag erneut rund 3000 Anhänger der rechten Opposition auf die Straße gegangen. Sie demonstrierten gegen eine Reform der Lehrpläne in den Schulen sowie gegen Einschränkungen des Demonstrationsrechts. Auf Spruchbändern der vorwiegend jungen Demonstranten stand unter anderem "Ausbildung, keine Indoktrination" und "Ich kämpfe für Bildung, die uns das Denken lehrt und nicht Gehorsam". Nach einer Reihe von Zwischenfällen wurde rund ein Dutzend Demonstranten festgenommen.

