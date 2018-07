Offenbach (dpa) - Heute regnet es im Südwesten Deutschlands teils kräftig. Lediglich im Norden und Nordosten bleibt es meist trocken, an der Ostseeküste ist es sogar recht sonnig.

Die Luft erwärmt sich auf 11 bis 17 Grad, entlang der Elbe bis 22 Grad, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Am Nachmittag lebt die Gewittertätigkeit vor allem in der Mitte Deutschlands wieder auf. Dabei besteht auch Unwettergefahr.

Abgesehen von einzelnen starken Böen in Schauern und Gewittern, weht der Wind schwach bis mäßig, im Südwesten aus westlichen, sonst aus nordöstlichen Richtungen.