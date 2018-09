Offenbach (dpa) - Heute fällt im Westen und Süden zeitweise schauerartiger Regen. Nordöstlich davon ist es wechselnd bewölkt und es entwickeln sich im Laufe des Tages Schauer und teils kräftige Gewitter.

Lediglich im Norden und Nordosten bleibt es meist trocken, an der Ostseeküste ist es sogar recht sonnig, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Die Luft erwärmt sich im Westen, im Süden und an der Ostsee auf 11 bis 17, sonst auf 17 bis 22 Grad.

Abgesehen von einzelnen starken Böen in Schauern und Gewittern, weht der Wind schwach bis mäßig, im Südwesten aus westlichen, sonst aus nordöstlichen Richtungen.